華駐德大使鄧洪波履新　謝小用卸任駐白羅斯大使

中國外交部近期出現多名官員人事變動，其中曾派駐美國、肯尼亞和聯合國的鄧洪波出任中國駐德國大使，並於周一（9日）赴德履新。中國駐白羅斯大使謝小用行將卸任，上周四（5日）已辭行拜會白羅斯總統盧卡申科。

鄧洪波周一抵達德國時在機場發表書面講話稱，中國式現代化是當今世界和平與發展事業的重要組成部分，必將為中德合作帶來更廣闊空間、提供更強勁動力。他1965年出生於四川，祖籍湖北，畢業於北京外國語大學。他1987年進入外交部工作，先後在外交部條約法律司、外交部禮賓司、駐越南大使館、外交部北美大洋洲司、駐美大使館任職，歷任中共中央外事工作委員會辦公室副主任、駐美大使館副館長、公使、駐肯尼亞大使、常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表等職。

駐白羅斯大使館上周四發表謝小用接受當地媒體的專訪，他表示將於周一離任回國，又指白羅斯是他34年外交生涯的最後一站。他1964年出生於黑龍江哈爾濱，曾任駐烏克蘭大使館參贊、駐聖彼得堡總領事、駐俄羅斯大使館公使等職，2018年任上海合作組織副秘書長，2020年任駐白羅斯大使。此外，中國外交部官網周一更新資訊顯示，原任外交部拉丁美洲和加勒比司司長的蔡偉已調任外交部北美大洋洲司司長；原任外交部涉外安全事務司司長的白天則調任外交部國際經濟司司長。中國人民外交學會官網另顯示，原任外交部北美大洋洲司司長的楊濤已調任該學會副會長。