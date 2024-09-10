財經大V代炒股蝕逾3百萬人民幣　法院判賠40%

內地一名女子將理財帳戶交給一名財經大V（微博上有大量粉絲的公眾人物）打理，結果9個月內帳戶從336萬元（人民幣，下同，約368萬港元）大幅虧損只剩下約18萬元（約19.7萬港元），因而告上法庭。雲南省昆明市中級人民法院近日作出二審判決，認定該名大V存在過錯，酌定判決其承擔40%的賠償責任。

陳女士此前在網上看到該財經大V頻頻宣稱自己理財水平高，擁有數萬名粉絲，於是慕名聯絡對方。出於信任，她前年6月將自己的帳戶交給對方打理，不料首月就虧損100多萬元（約110萬港元），三個月虧損數百萬元後，她開始聯絡不上對方，虧損高達95%。該大V去年3月回覆稱「虧完了，沒辦法了」，然後銷聲匿迹。後來該大V被投訴，平台封禁了其帳號。

陳女士將該名大V告上法院，律師指即使雙方之間約定「風險自擔」，作為有償委託理財的受託人，大V應審慎履行受託義務，及時採取措施以防止損失擴大。此外，陳女士並未影響大V進行交易的自主決策，但對方在已發生巨額虧損下仍表示「保證給你賺回來」，導致損失擴大，顯然具明顯過錯。昆明中院採納上述觀點並綜合各方面因素，判決大V賠償陳女士經濟損失127萬元（約139萬港元）。