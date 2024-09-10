台明年外訪預算大增60%　立委團拜會荷蘭眾院

為強化外交工作應對大陸打壓國際參與空間，台灣外交部明年度出境訪問預算大增1.6億餘元（新台幣，下同，約3,900萬港元），從今年度的2.6億餘元（約6,300萬港元）增為4.2億餘元（約1億港元），增幅逾60%。台灣立法院訪問團周一（9日）在駐荷蘭代表陳欣新陪同下拜會該國眾議院，是當地國會繼去年後第二度正式接待台灣立委訪問團。

據報道，台灣外交部出境訪問預算大幅成長的主因，除了通漲導致成本上升之外，也涵蓋高層出訪經費。外界關注台總統賴清德上任後首次出訪，他本月初已表示由於台灣有很多事情要面對，美國也在舉行選舉，還要考慮地緣政治等因素，目前沒有計劃出訪。美國在台協會則指，賴清德如計劃到邦交國訪問，美方能對其在美國過境提供相關協助。

台灣代表團由張宏陸、沈發惠、林楚茵及洪申翰4名民進黨立委組成，由荷蘭眾議院外交委員會代理主席德羅恩等7名跨黨派對外事務代表議員接待。立委洪申翰表示，面對大陸威權擴張，台荷同為全球半導體供應鏈安全的關鍵角色，期待未來有更多緊密合作與策略聯盟。張宏陸指兩地在半導體、經貿及投資等領域密切合作，歡迎荷蘭國會議員下月組團訪台時能親身體驗，也希望荷方持續為台發聲、支持台灣與歐盟簽署經濟夥伴協議。另外，民進黨秘書長林右昌代表黨主席賴清德訪美13天的行程結束，他期待未來台灣能與三藩市有更深入交流，在推動台美雙邊合作的同時，促進當地台僑發展。