內地首進口非洲羊肉產品　將於多平台銷售

中非合作論壇峰會剛在北京落幕後不久，一批產自非洲馬達加斯加的冷凍羊肉周日（8日）運抵湖南紅星進口肉類指定查驗場，這批貨物共50件、逾900公斤。這是去年馬達加斯加羊肉獲得輸華准入後首批進口產品，亦是內地首次從非洲進口羊肉產品。今次進口的羊肉空運至廣州白雲機場後，由汽車運輸至湖南紅星進口肉類指定查驗場，全程約36小時，之後計劃經水運由城陵磯口岸進口。

進口商長沙老農民農副產品有限公司負責人表示，這批羊肉將進入湖南省內外多家餐飲、商超等平台銷售，給國內消費者帶來更多優質肉類選擇。長沙海關食安處處長黃才新指出，羊肉的加工生產商中馬牧業（馬達加斯加）有限公司為湖南企業袁氏種業高科技有限公司在當地投資建設，該公司也是湖南對非出口雜交稻種的主要企業之一，從雜交稻種出口到羊肉進口實現了兩地優質產品「雙向奔赴」。

另於周二（10日）在北京舉行的中國外交部記者會上，有記者就非洲國家面臨債務危機提問。中方發言人毛寧指出，中國從來不是非洲的主要債權方，根據世界銀行的數據，非洲主權外債中多邊和私人債權人佔八成，雙邊債務僅佔少數。即使如此，中方始終積極通過雙多邊渠道幫助非洲減緩償債壓力。在本屆中非合作論壇峰會通過的《行動計劃》中，中方也提出了具體免債舉措。