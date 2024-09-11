黑老大豪宅二度拍賣　低市價逾400萬人民幣成交

內地男子金明寶去年因犯組織、領導黑社會性質組織罪等罪名，被判囚23年6個月，沒收全部個人財產，追繳超過1.7億元（人民幣，下同，約1.88億港元）涉黑財物。其名下位於江蘇南京的豪宅周一（9日）第二度拍賣，以低於市價逾400萬元（約443萬港元）成功拍出，最終以603.58萬元（約669萬港元）成交。惟該套房產或有糾紛，目前由案外人居住，且法院無鑰匙，而買家需全額支付，不支持貸款。

金明寶名下的豪宅上月第一次拍賣流拍，近日再次以起拍價582萬元（約645萬港元）拍賣，最後經過43次延時，3名競拍人出價44次，順利拍出。該套豪宅除房產本身價值外，室內的裝潢配套也價值不菲，包括價值10萬元（約11萬港元）的中央空調和地下供暖系統。買家成功拍下豪宅，室內的豪華電器和家具都成「贈品」。

法院曾發布消息，用「以黑護商」四個字形容金明寶，並將其寫入各級檢察院和人民法院的工作報告中。全國掃黑辦當年亦曾掛牌督辦金明寶等26名被告涉黑案，追繳大批涉黑惡財產。