男子赤腳落田　染鈎端螺旋體病住ICU

鈎端螺旋體是一種細長、螺旋狀的微生物，其形態猶如一條小蛇。

廣東省男子小李早前赤腳落田工作，數天後出現發燒、全身無力及頭痛等症狀，症狀變得愈來愈嚴重，需住進進深切治療病房，最終證實確診鈎端螺旋體病。醫院專家推測，小李發病原因與接觸過被老鼠尿液污染過積水有關。

廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心主任醫生李凌華表示，鈎端螺旋體病，俗稱「打谷黃」及「稻疫病」，屬國家法定乙類傳染病，是由致病性鈎端螺旋體所引起一種人畜共患傳染病。鈎端螺旋體是一種細長且呈螺旋狀微生物，形態猶如一條小蛇，主要宿主為哺乳動物，如齧齒動物鼠類、大型哺乳動物牛、羊等，部分小型哺乳動物如蝙蝠也攜帶鈎端螺旋體。國內多地近來遭遇持續性強降雨。雨水浸街，導致下水道、溝渠等倒灌，一旦接觸污水便可能中招。

此外，鈎端螺旋體侵襲力較強，一端或兩端黏附即可穿透皮膚、黏膜，也可從破損部位對人體形成侵襲并快速繁殖，直接進入或通過淋巴系統進入血液系統，造成鈎端螺旋體血症。李凌華續稱，當鈎端螺旋體進入人體，開始時像普通發燒、頭痛、全身乏力，之後出現肌肉痠痛，尤其是腓腸肌（即小腿肌肉）疼痛明顯，眼結膜也可能充血變紅。如病情進一步發展，更可能出現黃疸、出血傾向、肝腎功能損害等嚴重症狀。在極少數情況下，鈎端螺旋體病可發展為重症，出現肺出血、休克、瀰漫性血管內凝血等嚴重併發症，甚至危及生命。