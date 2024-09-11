賀錦麗批順從中方　特朗普強調會對華徵關稅

美國民主黨總統候選人賀錦麗，周二（10日）與共和黨總統候選人特朗普同台辯論。賀錦麗批評特朗普，儘管民眾在其任內對他的政府有關新冠疫情起源的了解仍存在疑問，但他仍順從於中國。特朗普則重申，會對中國等其他國家徵收關稅。中國外交部發言人毛寧周三（11日）回應稱，大選是美國的內政，不評論相關大選言論，但中方反對美國大選拿中國說事。

賀錦麗將特朗普對海外商品徵收關稅的提議稱為「特朗普銷售稅」，稱這最終將由美國中產階級家庭支付這筆費用。賀錦麗談及她對中產階級的關注、推動兒童稅收抵免和她的小企業計劃，同時抨擊對方希望為企業、億萬富翁再次減稅。特朗普回應強調他沒有「銷售稅」，形容這是不正確的說法。他又提到中國，重申他將對中國等其他國家徵收關稅，反批評賀錦麗和總統拜登推高通脹。

賀錦麗另談及特朗普任內舉措，指對方在新冠疫情期間，實際上感謝中方所做的一切，曾在社交平台發文表明「謝謝」。賀錦麗指，當他們知道中方應對新冠病毒起源缺乏透明度、不向美方提供詳細數據時，中方就負有責任。特朗普則辯稱，自己在應對新冠疫情方面做得非常出色。

賀錦麗亦指摘特朗普引發中美貿易戰，但最後把晶片賣給中國大陸，幫助他們促進軍事現代化，基本上等於出賣美國。她認為對方的政策無助美國勞工權益，沒法確保美國贏得本世紀的競爭。特朗普反駁稱，他們的晶片是跟台灣買的，美國幾乎沒在製造晶片，並歸咎於拜登政府的政策。他又稱：「我不會說是賀錦麗的政策，因為她根本沒有政策。」