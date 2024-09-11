颱風「貝碧嘉」生成　料趨向東海海面

中央氣象台周三（11日）指，今年第13號颱風「貝碧嘉」已於周二（10日）夜間在西北太平洋洋面上生成，至周三上午5時許位於美國屬地關島偏西方向約95公里海面。預計貝碧嘉將以時速20至25公里向西北移動，強度逐漸增強，趨向中國東海海面。

另一方面，早前的風暴「摩羯」對海南省造成嚴重影響，應急指揮部周二召開新聞發布會指，該省自災情發生後，已全面展開病媒生物、飲用水和食物衞生緊急監測，至今未發現受災市縣出現發燒和腹瀉等病例異常增長趨勢，或因災害導致的食物中毒等突發公共衞生事件及傳染病疫情。

經初步統計，海口市和文昌市淹水或存在衞生安全隱患的水井分別有321口和705口，已全部完成預防性消毒，累計抽取196份水樣，合格率均為100%。省政府從全省抽調近300名衞生防疫人員支援海口市及文昌市，緊急調撥緊急物資持續送往災區，同時指導受災市縣衞生安全管理等工作，並加強對重點場所的預防性消毒及防疫指導。

海口海關另於周二出台助當地企業復產的10項措施，宣布當天起至下月31日，將支持海南企業積極應對災後生產經營和進出口困難問題，包括加快物資通關速度；企業因受災導致無法按期繳納稅款，則獲允許在災後3個月內補繳稅款，並減免稅款滯納金；實施寬嚴相濟容錯機制，查處因災發生輕微違法行為，依法運用約談整改等方式勸導企業，實施「首違免罰」和「小違輕罰」等多項措施。

此外，摩羯過境造成內地部分地區斷電，截至周一（9日）晚8時，海南全省主城區基本復電，重點供電、供水、醫院基本恢復供電，重要交通樞紐供電亦恢復八成以上。廣東全省復電率亦超過九成，其中湛江徐聞到海南的港口全部復運，受災最嚴重的湛江九成用戶復電。廣西目前則仍間歇有雨，其中崇左市左江江州段和龍州段等水位暴漲，多處城區和鄉鎮被洪水圍困，導致交通中斷。截至周二下午3時，崇左仍有8條河流、11個站點超警0.02至4.6米，預計左江扶綏水文站水位將持續上升約0.8米，並在周三下午2時許出現85.5米的洪峰水位，超警3.7米。