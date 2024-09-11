人大常委會審議延遲退休改革　專家稱有利穩定勞動力

十四屆全國人大常委會第十一次會議周二（10日）在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，審議國防教育法修訂草案、統計法修正草案、反洗錢法修訂草案等多部法律草案，並審議國務院關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮周三（11日）指出，延遲退休改革會按自願、彈性原則，考慮不同群體訴求，自主選擇適合自己的退休方案。

內地現時實行的法定退休年齡是於上世紀50年代確定，男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲。莫榮表示，與70多年前的情況相比，當前人均預期壽命、受教育年限、人口結構及勞動力供求關係都發生變化，相應推遲退休年齡是必然趨勢。其中內地人均預期壽命已從40歲左右提高到現在的78.6歲，且16至59歲勞動年齡人口數量持續下降，60歲及以上老年人卻不斷增多。

莫榮指，實施延遲退休改革有利於穩定勞動參與率，保持經濟社會發展的動力和活力，是積極應對人口老化的重要舉措，能更好支撐經濟社會高質量發展。他又認為，改革將為老年人社會參與創造條件，使擁有更強勞動意願的高齡勞動者可發揮更大價值。