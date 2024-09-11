縣教科局前書記出軌下屬妻被殺　人夫判囚終身

貴州省黔東南州丹寨縣教育和科技局前黨組書記羅某某，2021年因出軌下屬陳某某的妻子。陳男懷恨在心，攜3把刀到該部門的辦公室內殺害羅男，案發4個多小時後被警方逮捕。貴州高級法院近日公開二審民事判決書，陳男因犯故意殺人罪被判處無期徒刑。羅男家屬起訴索賠逾124萬元（人民幣，下同，約138萬港元），法院判處陳男賠償10萬元（約11萬港元）。

內媒周二（10日）報道，從庭審現場及知情人士處了解到，陳男的妻子當年是丹寨縣某部門的職工，2020年7月因下村幫扶檢查工作，與時任丹寨縣雅灰鄉黨委書記羅男認識。兩人後來確定為情人關係，多次發生性關係。案發前一日，陳男發現羅男深夜開車送其妻回家，懷疑兩人有不正當關係，遂毆打妻子迫使其承認婚外情。

至2021年7月2日，陳男持刀進入丹寨縣教科局，將38歲的羅男殺害。經丹寨縣公安局司法鑑定中心鑑定，羅男死因是被銳器刺破心臟，造成急性大失血死亡。公訴方曾向法院建議判處陳男死刑、緩刑兩年執行。法院於2022年1月一審宣判後，羅男家屬不服上訴，貴州高院二審維持原判。