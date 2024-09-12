遭華終身「禁足」　孫準浩落淚回應將申訴

內地整治職業聯賽「假賭黑」問題，日前公布44人被終身禁止從事足球行業，另有17人禁業5年，終身禁業的包括中超球隊山東泰山韓籍外援孫準浩。他周三（11日）在京畿道水原市的水原綜合競技場體育會館舉行記者會回應，不會回中國上訴，但將向國際體育仲裁法庭申訴，更當場落淚。

孫準浩在記者會上承認，自己收了隊友金敬道20萬人民幣（約22萬港元），但他認為這沒甚麼大不了，因他們曾互相借錢、交換禮物等，具體為何收受已記不清，但絕非出於非法的理由。對於兩人之間是否經常有巨額金錢往來，他承認類似情況較罕見。其經紀人表示，孫準浩是被前山東泰山隊友郭田雨和金敬道牽連，又指其他在中國聯賽效力的球員也受到相同處罰，了解到他們也需向國際體育仲裁法庭提出申訴，強調「這不僅僅是孫準浩一人的事情」。

孫準浩又主張，在遼寧朝陽看守所時遭中國公安脅迫，稱可通過外交部將其妻子拘留並押來一起審訊。公安還給他看其子女照片，稱孩子身邊要是沒有父母該怎麼辦，如他承認指控最快可在7至15天後獲釋，因是外國人亦可獲保釋。他稱，想到可早日回到家人懷抱，只能承認指控，但認為指控不應成立，自己並沒踢假波。