檢方清查柯文哲一家金流　前外交官料美或干預

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，為調查其家族的不明金流，檢廉調周三（11日）赴多間銀行查閱保險箱、保險室租用紀錄，並同步扣查上百萬元新台幣。台北地檢署周四（12日）二度提訊前台北副市長彭振聲，並以證人傳喚前台北市都發局長林洲民作證，釐清彭與柯圖利威京集團的事證。

檢調單位周三前往第一銀行等數間官股銀行分行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，清查對象包括柯文哲和其妻子陳佩琪，以及3名子女柯傅堯、柯傅瑄、柯傅蓉，還有相關親友以及同案被告等。檢調人員扣查一個神秘保險箱，內有上百萬元新台幣現金，但保險箱所有人身份仍待釐清。彭振聲周四身穿深色囚服，在法警押解下進入地檢署，未回應媒體詢問。檢方另在北檢第二辦公室傳喚林洲民，已是第二次傳喚他作證。

台媒周三報道，民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌透露，日前美國在台協會曾與民眾黨溝通聯繫。台灣前駐新西蘭前代表介文汲在政論節目回應指，美方希望台總統賴清德有所節制，因為台灣政局穩定，才能與美聯手對抗大陸；又怒批京華城案檢調實在辦得荒腔走板，如繼續囂張下去，美國在台協會肯定會出手干預。