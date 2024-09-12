美歐促大陸在台海克制　聲明未提一中政策

美國常務副國務卿坎貝爾周一至周二（9日至10日）與歐盟對外行動署秘書長聖尼諾（Stefano Sannino），舉行美國-歐盟中國問題對話第7次高級別會議及印太問題第6次高級別磋商。雙方周三（11日）發表聯合聲明，敦促中國大陸在台海及台灣周邊地區保持克制，並高度關切東海及南海緊張局勢。與去年相比，今年的聲明未提一中政策。

美國與歐盟在聲明中，重申維護台海和平穩定的重要性，認為對國際安全穩定不可或缺，並支持台灣有意義參與國際組織。雙方呼籲透過對話和平解決兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫的方式。雙方亦強烈反對中國近期危及生命安全的海上舉動及侵犯航行自由的行為，但樂見中菲之間的外交努力，重申南海仲裁裁決對訴訟雙方具法律約束力。雙方強調美歐正為推進印太安全合作所作的努力，計劃持續在該地區開展聯合海上安全行動，美歐將於美軍印太司令部舉行首次圓桌會議。

聲明提到，隨着美歐持續與中國進行激烈且公平的競爭，保持開放的溝通渠道仍非常重要，無論在共同利益領域或分歧方面，美歐均願與華繼續進行實質外交。雙方另關切中國大量出口用於俄烏戰爭的物資，及華企持續涉及規避制裁的行為，希望中國支持國際法，任何涉及烏克蘭的和平方案必須基於聯合國憲章及其原則。雙方又認為，需提高全球意識並採取果斷行動來解決北京持續侵犯人權的問題，包括在西藏及新疆；承諾致力反擊北京跨國鎮壓的做法，並關切其打壓香港自治、獨立機構及公民社會。