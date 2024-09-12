挪威首相稱不單邊制裁華電動車　德總理籲棄徵關稅

挪威首相斯特勒和西班牙首相桑切斯近日訪華，斯特勒周三（11日）在上海出席活動期間表明，挪威不是歐盟成員國，沒有共同的貿易政策，因此挪威不會單方面對中國電動車實施制裁。德國總理紹爾茨亦加入桑切斯的行列，呼籲歐盟放棄對中國電動車加徵關稅的計劃。

斯特勒在上海接受媒體採訪透露，他向中方表示歐盟提出的問題應得到解答，因有一些關於補貼和汽車生產方式的問題，中國應藉此機會回答。他同日在復旦大學發表演講並與中挪兩國學生交流，提到今年是挪中建交70周年，兩國已在許多重要合作領域取得長足進步，此訪旨在為兩國關係下一個70年尋找新機遇。他希望兩國能充分發揮自身優勢，在攜手應對氣候變化等全球性挑戰的同時，共同促進經濟增長和貿易往來，期待在多領域合作取得更大發展。

美媒另報道，自歐盟宣布將對中國電動車徵收高額關稅以來，桑切斯本周成為首名要求歐盟重新考慮相關貿易措施的歐洲領導人，他將自己推到地緣政治的漩渦中心，對通常與歐盟主流政策意見保持一致的他來說實屬罕見。歐盟國家下月將就是否繼續徵收關稅，作出最終決定。