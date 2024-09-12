套餐價變單支電髮水收費　深圳男疑墮消費陷阱

廣東省深圳市的葉先生早前在龍崗區一家理髮店挑選了價值398元（人民幣，下同，約441港元）的電髮套餐，完事後卻被索取2,477元（約2,746港元），原因是套餐標示的收費是一支電髮藥水的價錢。他向相關部門投訴，惟深圳市消費者委員會上周四（5日）回覆稱調解失敗，商家拒絕退款。葉先生強調會追究到底，已向當地市場監管部門舉報。

葉先生稱，他今年7月20日前往龍崗區白灰圍路的「戴絲美業」理髮店，修剪完頭髮後，髮型師向他推薦3個套餐，他便選了上述套餐。其後髮型師給他遞上一份單據讓其簽字，聲稱是為確認藥水庫存。電髮後，髮型師才告知他套餐標示的是單支藥水的價格，而他一共用了6支藥水，另需支付89元（約100港元）的洗剪吹項目費用。他隨即與髮型師爭執，但考慮到店內當時有4、5名男性髮型師，為了自身安全，他決定結帳離開再報警。

報警後，他致電深圳市人民政府信訪局12345熱線，投訴最後由深圳市消委會秘書處處理。上月15日根據深圳政務短訊平台回覆，由深圳市消委會多次通過電話、短訊等方式聯絡商家調解不果，該會終止調解。內媒記者上月底陪同葉先生前往深圳市消委會投訴，工作人員表示會優先辦理。深圳政務短訊平台上周四回覆稱，商家拒絕退款，建議葉先生通過行政、訴訟等途徑維權。