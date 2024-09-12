直播間疑售假冒奢侈品牌月餅　賠200萬人民幣

內地上市公司交個朋友控股旗下交個朋友直播間近日接到用戶投訴，發現其銷售的「芬迪卡薩FENDI CASA月餅伴手禮」與奢侈品品牌「FENDI」（包括FENDI CASA系列）存在品牌關聯性涉嫌造假的情況。公司周三（11日）表示已啟動專項調查，並停止銷售相關商品。交個朋友內部人士透露，上述月餅禮盒下架前賣了大概50多萬盒，賠償金額超過200萬元人民幣（約220萬港元）。

交個朋友直播間稱，上述月餅禮盒的品牌方公司FENDI CASA LIMITED（芬迪家居有限公司）是在英國註冊的私人公司，疑由中國人操縱外籍人士註冊。該公司註冊了「芬迪卡薩」的中文商標，雖然他們提交的材料具高度的迷惑性，但反覆核查後交個朋友發現，品牌方無法證明與真正的奢侈品牌FENDI CASA存在實際關聯。交個朋友直播間決定，將對購買該商品的消費者全部主動退款，並另行給予3倍購買金額的賠償。有關通知全部消費者並辦理賠付事宜，將在未來10個工作日內完成。目前該直播間的短片平台櫥窗已無法搜索到相關月餅產品。交個朋友首席監督官羅永浩周三發文，向購買該產品的消費者致歉。

中秋假期將至，文化和旅遊部周三針對假期出遊發出提示，包括提醒遊客合理規劃旅遊路線及時間，選擇有經營資格的旅行社；不前往未開發開放、缺乏安全保障的區域；參加高空、高速、水上、潛水、探險等高風險項目時做好安全保護；警惕火災風險，不帶火種上山，不在易燃物聚集地或有防火提示的地方吸煙、燒烤或使用明火；以及在旅遊過程中遵守各項法律法規、社會公德和公序良俗。