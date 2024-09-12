境外公司收買內地高管　竊稀土領域國家秘密

國家安全部周四（12日）發布消息，國家安全機關早前公開一宗境外某公司非法搜集竊取中國稀土領域國家秘密案。該公司中方僱員葉某某在外籍員工指揮下，利誘收買國內某稀土公司副總經理成某，為境外刺探並非法提供涉及7項機密級國家秘密。江西省南昌市中級人民法院去年11月分別以為境外收買、非法提供國家秘密罪判處葉某某有期徒刑11年，以為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪判處成某有期徒刑11年半。

案情指，葉某某2017年代表境外某有色金屬公司商務拜訪國內某稀土公司，與時任業務科長成某結識，此後成某多次在葉某某陪同下前往境外回訪。隨着工作聯繫日益密切，葉某某即以境外客戶合作所需為由，頻繁向成某提出獲取稀土行業相關數據的要求，成某為了維繫客戶關係，明知有洩密風險仍心存僥倖，多次按要求將數據提供給對方。成某升職後更主動提出通過第三方公司參與的形式，與葉某某合作賺取稀土貿易差價，成某獨自獲得一半利潤，並持續向葉某某提供稀土行業內幕情況。

成某通過收取現金、境外匯款等方式，共從境外某有色金屬公司獲利約51萬美元（約398萬港元），大部分用於妻女在境外的支出。該有色金屬公司通過各種渠道精準獲悉中國稀土收儲招標會召開時間，指揮葉某某向成某索要具體數據，得到長期穩定的供密源。國安部指出，境外高度關注中國稀土收儲情況，千方百計獲取內部數據，若數據外洩將影響中國稀土產業優勢，甚至使中國在國際戰略博弈中受制於人。