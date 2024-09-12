太平洋島國論壇遇網攻　中國否認有關

澳洲媒體周四（12日）報道，太平洋島國論壇秘書處今年初遭由中國政府支持的黑客組織網攻，澳洲政府隨即派遣網絡安全專家前往斐濟協助處理。報道又引述消息稱，黑客的目的是收集秘書處的運作資訊以及與成員國的通訊內容。中國外交部發言人毛寧回應指，該秘書處並沒將此次網攻與中國相關聯，批評類似出於政治目的炮製的虛假資訊已出現很多次，旨在挑撥地區國家與華關係。她強調，南太不是哪個國家的後院，希望有關方面充分尊重南太國家平衡發展與各方關係的權利。

據報，黑客攻擊最早在今年2月被察覺，太平洋島國論壇已向成員國通報，包括今年於湯加舉行的太平洋島國論壇峰會，但論壇秘書處未正式披露事件，也沒公開指控中國。澳洲曾多次將網攻歸咎於與中國國家安全部有關的黑客組織，中國駐澳洲大使館稱與網攻無關，不應無證據指控中國，並強調中國也是網攻的主要受害者，從未支持或縱容這類行為。新西蘭外交部發言人表示，已接獲太平洋島國論壇遭網攻的簡報，擔憂區內惡意網絡事件增長。澳洲政府也未公開證實此事，僅稱網絡援助團隊已多次應對太平洋地區的網絡危機。

另外，澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）近日發表報告，稱在2019年至去年的5年間，中國在64項先進技術研究中的57項處於領先地位，佔比近90%。報告指出，中國在短短20年內取代美國，美國目前僅在7項關鍵技術中處於領先地位。專家認為，北京壟斷國防相關技術的風險也很高，包括無人機、衞星和協作機械人，情況令人擔憂。