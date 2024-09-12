貝碧嘉料下周一登陸內地　南寧或現23年來最大洪峰

中央氣象台發布消息，強烈熱帶風暴「貝碧嘉」周四（12日）早上5時位於琉球群島那霸市東南方向約1,660公里的海面上，預計下周一（16日）凌晨至上午將在浙江到福建北部一帶沿海登陸。而受超強颱風「摩羯」帶來的降雨影響，廣西南寧市境內邕江洪水持續上漲，周三（11日）晚邕江大橋全段實施臨時交通管制措施，機動車、非機動車和行人雙向禁止通行，南寧城區河段或現2001年以來最高洪峰。

據預測，貝碧嘉將以時速20至25公里向西北轉偏西方向移動，強度逐漸增強，周六（14日）晚穿過琉球群島移入東海東部海面，之後向浙閩沿海靠近。受其影響，下周日至下周二（15至17日）江南、江淮、江漢及貴州有大到暴雨，局部地區大暴雨。此外，南海和西北太平洋還將有1至2個颱風生成，或於下周五（20日）前後影響華東及華南地區。

鬱江南寧水文站水位周三晚8時達75.91米，超過2008年最高水位，洪水橙色預警持續生效中。該站周四下午2時前後料現約76.2米洪峰水位，超警約3.2米，也超越2001年該站最高水位，南寧市周三將防汛（城市防洪）應急響應提升至2級。另外，海南生產生活恢復將以中秋和十一假期為階段性目標，截至周二（10日）全省2,860個在建項目中已有1,979個復工，復工率69%。海南商業航天發射場一號和二號發射工位主體結構未因摩羯登陸當地而受損，僅加注供氣系統庫區、三平廠房、測控大樓遭受一定損失，技術區部門門窗、牆板被大風破壞。相關人員已完成火箭初步檢查，正在有序推進恢復工作。