深圳補貼住宅裝修　每間屋最多3萬人民幣

廣東省深圳市住房和建設局周二（10日）發布《深圳市住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動實施指引》，以支持消費者購置舊樓裝修、廚衞等局部改造物料，先到先得至補貼資金使用完畢。其中，全屋裝修補貼單個產權人最高不超過3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元），住宅局部裝修改造補貼單個產權人累計補貼最高不超過2萬元（約2.2萬港元）。

本次補貼分為全屋裝修補貼、住宅局部裝修改造補貼兩種支持消費者購置舊樓裝修、廚廁等局部改造物料形式，活動周期由今年7月24日至12月31日。產權人如進行全屋裝修，按照產權人與裝飾裝修公司簽訂合約總價款的20%給予一次性補貼。其中家裝物品和材料總購置價應不低於合約總價款的60%，若未達標，按照家裝物品和材料總購置價的20%給予補貼。產權人如進行局部裝修，按照購買家裝物品和材料總購置價的20%給予一次性補貼。

根據指引，補貼對象包括在深圳市已辦理不動產權登記，或已辦理買賣合約網簽備案且已竣工交付的合法住宅的產權人；產權人與裝飾裝修公司簽訂裝飾裝修合約，取得住宅所在區街道辦事處小散工程備案回執，開展住宅裝修；產權人未被納入失信被執行人名單。無合法產權的住宅不在本次補貼範圍，活動期間一套住宅、每名申請人均只能申請一次補貼。