台批陸政策趨武斷　廈門踩線團料下周遊金門

大陸國台辦發言人陳斌華周三（11日）透露，由福建廈門旅遊業者組成的踩線團已提出赴金門旅遊申請。台灣陸委會回應稱，該踩線團預計下周三至五（18至20日）赴金門旅遊，相關機關仍在專案審查。陸委會主委邱垂正周四（12日）出席「2024台北安全對話」，批評大陸將台灣問題與民族復興連在一起，因此對台政策只會變得愈來愈武斷和挑釁。

台灣國防部智庫國防安全研究院周四在台北一間酒店舉辦「2024台北安全對話」，邱垂正以「維持台海安全對世界和平的重要性」為題，於開幕式致詞。他批評大陸對台政策僵化、消極且缺乏靈活性，堅持要台灣接受「九二共識」，並將其定義為「一中原則」。他強調台政府從未接受，未來也不會接受任何政治前提，否則等同接受大陸提倡的「統一」或「一國兩制」模式。他又指，雖然台灣面臨前所未有的壓力，但捍衞主權和民主體制的決心堅定，「台灣永不投降」。

陸委會周三晚表示，廈門市旅遊協會一行14人預計下周三至五赴金門進行旅遊踩線交流，相關機關將盡快完成專案審查。陳斌華此前提到，有望實現在十一假期前赴金門旅遊，關鍵是台灣盡快批准踩線團，大陸將繼續推進福建居民透過海上客運直航的團隊旅遊。邱垂正周四則指，台方更期待兩岸旅遊業者能藉此機會，針對如何提升品質與安全等議題交換意見。