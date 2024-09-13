香山論壇開幕　董軍倡和談解決俄烏及以哈戰爭

內地官媒發布消息，第十一屆北京香山論壇周五（13日）上午正式在北京國際會議中心開幕，國防部長董軍出席開幕式並發言，是5年來經歷新冠疫情、前防長魏鳳和及李尚福貪腐案後，再次有中國防長親身參加該論壇。董軍提到俄烏和以哈戰爭，強調透過和談政治解決是唯一和根本的出路。

今次論壇主題是「共築和平 共享未來」，共有100多個國家和國際組織官方代表團的1,800多名嘉賓與會。董軍致詞時表示，解決烏克蘭危機、以巴衝突等熱門議題，促和促談是唯一出路。他呼籲各國推動「和平發展、包容治理」，又指大國必須帶頭維護全球安全。他又敦促反對泛化國家安全概念，以確保新技術能更好地造福全人類，疑針對美國阻止中國獲取先進技術的努力。

董軍周四（12日）在北京分別會見來華出席香山論壇的智利防長費爾南德斯、馬達加斯加防長薩伊維洛、毛里塔尼亞防長西迪、馬爾代夫防長加桑、塔吉克斯坦防長米爾佐、白羅斯防長赫列寧、亞美尼亞防長帕皮基揚、俄羅斯副防長福明。會見中，各方預祝香山論壇取得圓滿成功，並對進一步發展雙邊軍事關係表達積極意願。

董軍表示，當前面對變亂交織的國際和地區形勢，需要各方緊密團結，共商全球安全大計，探尋長治久安良策。中方願與各方以落實元首共識為遵循，繼續保持密切溝通、互學互鑑，鞏固發展既有合作成果，不斷挖掘新的增長點，豐富合作新內涵，將軍事合作關係推上一個新高度，為踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。