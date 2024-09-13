李強晤阿聯酋正副總統　願深化油氣等領域合作

正在中東訪問的國務院總理李強，周四（12日）在杜拜分別跟阿聯酋總統穆罕默德、副總統兼總理馬克圖姆舉行會談。李強指出，中方願與阿方加強溝通對接，進一步擴大雙邊貿易規模，深化投資、油氣等領域合作，拓展新能源、電動車、高端製造、生物醫藥、數碼經濟等領域合作，並與阿聯酋等海合會國家努力，推動盡早完成中海自貿協定談判。

穆罕默德期待進一步密切中阿各層級交往，用好雙邊投資合作高級別委員會機制，深入推進經貿、投資、能源、衞生、教育等領域務實合作，持續豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。阿方願加強與中方在國際多邊事務中的溝通協作，促進世界和平、穩定與發展。馬克圖姆則表示，阿聯酋政府高度重視發展對華關係，一貫堅定奉行一個中國政策，願與中方加強對接，密切人文交流。

李強同日另出席中國-阿聯酋工商論壇並致詞，指中阿經貿合作迎來提質升級的重要契機，希望兩國企業中抓住高質量共建「一帶一路」、中阿發展戰略緊密對接、科技產業創新方興未艾的三大合作新機遇，推動兩國深度融入全球產業鏈供應鏈，尋找更多雙方的利益聯結點，推進先進製造、數碼經濟、人工智能等前沿領域合作。中阿兩國政府、商會和企業約200多名代表出席論壇。