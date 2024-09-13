貝碧嘉料下周升級強颱風　上海至福建一帶登陸

強烈熱帶風暴「貝碧嘉」的中心周五（13日）早上5時位於日本那霸市東偏南方約1,130公里的西北太平洋洋面上，料於下周日（15日）晚至下周一（16日）早上在上海到福建北部一帶沿海登陸。

今年第13號颱風貝碧嘉周五中心附近最大風力有11級，即每秒30米，中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑介乎100至300公里，十級風圈半徑達60公里。據預測，貝碧嘉將以時速25公里左右向西北方向移動，強度逐漸增強，於周六（14日）晚穿過琉球群島移入東海東部海面，之後向浙江和福建沿海靠近。登陸內地時，貝碧嘉料達強颱風級，風力增至14至15級，之後強度逐漸減弱。

內地早前受超強颱風「摩羯」吹襲，內媒周五引述南方電網廣東電網公司指，經4萬多人次緊急搶修，截至周四（12日）晚上8時，廣東受影響的100多萬用戶已基本恢復供電。隨着摩羯過境，受打風過後潮汐影響，不少沿海地區掀起「趕海」熱潮。尤其在福建、廣東等海域，有網民發照片顯示海灘上滿是生蠔，海南路邊也有大量椰子，引來民眾檢拾，甚至開車裝走。專家呼籲盡量不要吃這些生蠔，因可能攜帶大量污染物和有害物質，部分海鮮可能存在變質情況，食用風險高。