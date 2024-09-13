檢方二度提訊　柯文哲仍否認圖利受賄

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，台北地檢署周五（13日）上午二度對他提訊，針對其妻子陳佩琪保險箱內的上百萬元新台幣（下同）現金，以及前台北市都發局長林洲民的證詞進行訊問。台媒指，柯文哲仍否認圖利及受賄，檢方訊問兩小時後將他還押看守所，他將在看守所度過中秋節。

柯文哲周五仍穿黃色囚服，在法警押解下進入地檢署，面對媒體詢問僅回頭看一眼，並未回應。檢方為追查柯文哲的金流是否與京華城案存在對價關係，周三（11日）持搜索票前往多間銀行調查陳佩琪與親友租用保險箱的紀錄，並帶同陳佩琪到銀行開啟其名下兩個保險箱。有傳近日檢方將二度傳喚陳佩琪到案說明，屆時她會否轉列被告受到關注。

陳佩琪周四（12日）受訪公布帳戶明細，共5大筆金流約1,628萬元（約396萬港元），涉及其母親銀行與老人年金、她在醫院工作的薪資、柯文哲2018年競選台北市長的選舉補助款扣掉抵押的房貸、他任職醫生的薪資存款以及他去年演講、通告、車馬費、親友利是。她強調家中的錢都是正當清白，而保險箱的現金則是為丈夫、小孩以備不時之需。對於媒體爆料她用自動櫃員機存款逾60次、多達619萬元（約150萬港元）疑涉洗錢，她認為是個人合理的贈予額度和頻率。