荷蘭國會通過動議　認定聯大決議未處理台地位

荷蘭國會周四（12日）以147票支持、3票反對，通過「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席、荷蘭眾議員帕特諾特（Jan Paternotte）有關聯合國大會第2758號決議的動議，認定該聯大決議並未處理台灣的政治地位，也沒有主張中國大陸對台主權，拒絕陸方扭曲決議，並要求荷蘭政府尋求歐盟支持此動議。

帕特諾特強調，荷蘭與台灣的關係可回溯到400年前，台灣如今已成興盛的民主政體，也是荷蘭巨企艾司摩爾（ASML）的主要貿易夥伴，卻面對大陸不斷加強施壓將其排除在國際社會外，荷蘭政府必須採取行動協助台灣打破國際孤立。台外交部周五（13日）指出，荷蘭國會是繼澳洲後第二個通過類似動議的國家，且為歐洲首例，對此表示感謝。

另外，立陶宛外長蘭茨貝吉斯周四與美國副國務卿坎貝爾，在首都維爾紐斯舉行第4屆印太戰略對話。聯合聲明指，雙方強調印太區域和維護台海和平穩定的重要性，重申致力與印太夥伴交流合作，強調北約與這些夥伴在支持烏克蘭、網路防禦、反擊外國不實訊息及科技等領域的實質合作。二人堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並討論中國、北韓和伊朗多方面援俄，同時關切中國在南海持續挑釁。