前防長李尚福　被終止全國人大代表資格

全國人民代表大會常務委員會周五（13日）公布，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定對涉嫌受賄、行賄的前防長李尚福，罷免其第十四屆全國人民代表大會代表職務，其代表資格被終止。

全國人民代表大會常務委員會公告顯示，河北省人大常委會亦決定罷免徐佐、貴州省人大常委會決定罷免田成、陸軍軍人代表大會決定罷免鄧志平的第十四屆全國人民代表大會代表職務，江西省人大常委會決定接受徐鴻辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，徐佐、田成、李尚福、鄧志平、徐鴻的代表資格終止。

十四屆全國人大常委會第六次會議去年10月決定，免去李尚福的國務委員、國防部長職務。中共中央政治局會議今年6月審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予他開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格，翌月由第二十屆中央委員會第三次全體會議，審議並通過中共中央軍事委員會關於李尚福嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前給予他開除黨籍的處分。中央軍委亦已決定給予他開除軍籍處分，取消其陸軍上將軍銜。