加拿大前國防安全官員下周訪台　陣容前所未見

由加拿大前國防和情報安全官員組成的訪問團將於下周訪問台灣，加深加台聯繫，並表達支持台灣應對大陸威脅。前加拿大駐華大使趙樸稱，這次訪問團的強大陣容前所未見，顯示渥太華對台灣的默許支持遠高於華為公司副董事長孟晚舟事件發生之前。

訪問團由加拿大前總理國安顧問、前安全情報局長法登（Richard Fadden）率領，成員包括前樞密院辦公室負責情報評估的助理部長格林、前助理副防長文納、前副參謀長蒂博、前皇家海軍司令諾曼、前皇家空軍司令德尚、前駐日大使柏尼以及一些學者專家。法登表示，此行將拜會台灣安全會議、國防部和外交部的代表，以及加拿大駐台北貿易辦事處。團員一致認為，台灣作為一個獨立或相對獨立的民主地區繼續存在，對所有人都很重要。蒂博則指，訪問團並沒傳遞渥太華任何訊息，但訪台後會與當局分享資訊，擴大其印太戰略的思考角度。

台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑周四（12日）在記者會稱，大陸開放福建省旅客上月22日起赴馬祖旅遊，截至周三（11日）累計僅17名旅行團和個人遊旅客入境馬祖。他指今年截至上月底，台灣團客赴陸旅遊達13.8萬人，同期大陸赴台旅行團掛零。提到台灣社運人士楊智淵日前在大陸被以分裂國家罪判囚9年，梁文傑表示一直有和楊的家屬保持密切聯繫，家屬如想赴陸探視，陸委會將提供協助。