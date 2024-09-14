內地今年批37罕見病藥　支持大灣區藥品進口

國家藥品監督管理局周五（13日）宣布，為罕見病臨床用藥開闢更多通道，包括支持粵港澳大灣區醫療機構臨床急需藥品進口，同時鼓勵跨國企業把原研化學藥品、生物製品和高端醫療裝備等轉移到國內生產，促進全球藥物在中國同步研發、申報、審評和上市。當局今年1至8月已批准37個罕見病藥品上市。

國家藥監局副局長黃果在國務院新聞辦公室記者會指，當局持續推出激勵政策推動罕見病用藥研發上市，主要通過鼓勵自主創新通道，加快引進通道讓更多國際在研或在產的罕見病用藥更快進入國內，以及使用臨時進口通道盡力保障特殊情況下臨床急需。內地罕見病用藥上市數量和速度實現雙提升，2018年至今已有130多款獲批上市。當局批准了296個創新醫療器械上市，部分產品處於國際領先地位，如第三代非接觸式磁懸浮人工心臟、碳離子治療系統、腦起搏器等。

國家藥監局局長李利指，當局着力加快創新藥品和醫療器械上市步伐，提高醫藥產業發展的質量和效益，主要方式包括加大對醫藥研發創新的支持，如積極支持創新藥械進醫院、進醫保，同時提高審評審批效率，支持醫藥行業開放合作。另外，當局已建成國家藥品智慧監管平台，並將調整設立國家疫苗檢查中心、特殊藥品檢查中心，在長三角、大灣區設立4個審評檢查分中心。