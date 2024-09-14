殺妻藏屍雪櫃判死男子伏法　死者家屬稱至死未道歉

上海男子高某2022年3月因債務問題殺死結婚多年的妻子後，欲藏屍雪櫃事敗。去年6月，上海市第一中級人民法院裁定該男子罪成，判其死刑。據女死者姊姊稱，高某已經被執行死刑。而他至死都沒有向家屬表達過道歉或者懺悔。

案中女死者小婷的姊姊小麗周四（12日）向內媒展示一份由最高人民法院的刑事裁定書，內容指核准上海市高級人民法院維持一審以故意殺人罪判處被告人死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定。小麗稱已經將裁定書拿到妹妹的墓前。小麗稱，一審庭審現場，高某回憶起小婷被殺害過程中共說了兩句話，「你要想一想你的父母」、「我們十多年的感情，就換來這麼一個結果麼」，但並未喚醒高某的良知。律師後又告訴小麗，其妹被刺中動脈，手還能緩緩抬起來，但高某只顧用水龍頭沖洗血漬、清理現場，可見他極其殘忍。

據法院裁定書顯示，經覆核確認，2015年，高某與小婷（歿年 33歲）登記結婚。2016年，高某因炒股虧損，私自變賣名下房產償還債務，又向多家網貸機構及親友借款炒股，共計負債100多萬元人民幣。2022年3月1日晚，高某再次因債務問題與小婷爭吵。翌日上午8時許，雙方繼續爭吵，高某從廚房拿出一把水果刀，連續捅刺小婷，小婷因左頸動、靜脈破裂失血性休克死亡。之後，高某網購冰櫃欲藏小婷屍體未果。同年3月3日，高某自殺未果後報警，謊稱其和小婷自殺。惟民警至現場後初步確認小婷系他殺，當場將高某控制。