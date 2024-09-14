未核對登機證闖閘口　旅客遭機場職員辱罵

內地一名旅客周三（11日）在網上投訴，自己在雲南省麗江三義國際機場登機時未聽到提醒，就遭機場職員辱罵。機場方周四（12日）晚通報，涉事旅客當時未核對登機證就進入登機橋，監護員指示他接受核對引發爭執。機場方積極與當事乘客聯繫，展開調查處置。對監護員服務不到位、言語不當問題，機場方深表歉意，將嚴肅處理相關責任人。

男事主周三上傳影片，顯示他要求一名飛機監護員亮出職員編號，對方反譏「不亮咋了，我就罵你咋了」，又叫事主「滾出去」。事主辯稱自己登機時因戴上降噪耳機，未聽到提醒。麗江機場方周四晚指，已對網傳事件有所了解、掌握，領導正與涉事監護員談話、處理，並承認監護員態度確實很惡劣，會對此事進行整改。

麗江機場通報，乘客宋先生周三晚乘坐中國國際航空編號CA1460航班由麗江前往北京，他經登機閘口驗票後進入廊橋時未接受核對登機證，登機橋監護員立即提醒該乘客，卻未得到乘客回應，遂跟進核對。監護員重返登機閘口繼續工作，宋先生也返回登機閘口與監護員爭執，過程中監護員使用不文明用語，爭執持續到飛機艙門即將關閉，乘客正常登機，飛機正常起飛。麗江機場表示將加強員工思想教育，強化業務技能培訓，提升服務質素。