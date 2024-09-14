陸海警駐守西方軍艦改道　台海峽恐「內海化」

台灣傳媒周五（13日）引述軍方資深人士透露，大陸企圖把台灣海峽「內海化」，原本定期穿越台灣海峽的美國海軍軍艦開始改經台灣東岸航行，各國軍艦也逐漸避走台海。解放軍已在彭佳嶼外海組建「海上加油區」，不排除明年起在台灣東部外海進行組合式訓練，甚至執行海空聯合軍演。

知情人士指，中國海警今年6月15日公布實施登檢扣押制度後，原本每月以自由航行權方式通過台灣海峽的美國軍艦開始改走台灣東岸，直至台灣總統賴清德上月23日前往金門前一天，美國才緊急派軍艦通過台海進行政治及軍事宣示，但立即遭解放軍以雙艦夾擊監控。台國防部人士透露，解放軍軍艦上月起逐漸減少在台海出沒，海警船則不斷增加，代表陸方企圖彰顯對台海執法權。

報道指，過往解放軍艦艇通常在台灣東部海域逗留1至2天就返航，但今年開始訓練長達一周以上。廈門大學所屬科考船嘉庚號今年7月底現蹤台灣東部海域，解放軍海軍風帆訓練艦破浪號上月下旬搭載海事學院學員和官兵，出現在蘇澳外海30海里處，試圖靠近台灣24海里鄰接區。解放軍同月底派出雙體水聲監聽船黃浦江號直搗台灣東部外海，蒐集海域水文資料，疑為監測明年台灣潛艇海鯤號深潛航行預備。