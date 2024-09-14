香山論壇華發言趨和緩　俄批美轉移衝突至亞太

第十一屆北京香山論壇周四至周六（12日至14日）在北京國際會議中心舉行，中國防長董軍周五（13日）在開幕式致詞。美媒指，中國和俄羅斯國防官員當日在論壇上對西方明批暗諷，中方向全球南方國家尋求支持，俄方則批評美國正將軍事衝突轉移到亞太地區。

俄羅斯副防長福明周五在談話中直言不諱，指摘美國試圖遏制中俄，同時通過建立新的安全聯盟為亞洲的戰爭作準備。他強調，中俄支持建立一個基於平等和互相尊重的公正、多極化的世界秩序，但北約國家為了創造條件，迫使俄羅斯根據烏克蘭的方案談判，計劃向烏派遣部隊，形容這是一場危險的遊戲，可能導致擁核大國之間的直接衝突。分析認為福明的言論，與董軍對北京作為負責任國際危機調解者的願景形成鮮明對比，董軍的發言也未直接提及台灣議題，與前幾屆相比和緩了很多。

在「安全合作與亞太繁榮穩定」為主題的第一次全體會議上，新加坡防長黃永宏表示，這是他第10次訪華、第6次在香山論壇發言。他指，中國經濟軍事實力增長的同時，在維護和平與安全方面發揮了建設性作用，還幫助了南方國家和新興經濟體發展。他認為，中國需就地區和世界秩序的願景表達自身主張，其奉行的「強不執弱，富不侮貧」理念將獲更多支持。