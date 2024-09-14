華就德艦穿越台海提交涉　解放軍28機艦現蹤

德國海軍護衞艦巴登-符騰堡號及補給艦法蘭克福號編隊周五（13日）穿越台海，總理紹爾茨在首都柏林舉行記者會時，強調台海是國際水域。內媒周六（6日）引述中國駐德國使館發言人回應指，對於德軍艦不顧中方反對執意穿越台海，已向德方提出交涉，並表明嚴正立場。

中國駐德國使館發言人重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是甚麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題，台海內水域從兩岸向海方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，根本不存在所謂國際水域。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對他國打着航行自由的旗號，挑釁、危害中方主權和安全。中方敦促德方恪守一個中國原則和國際關係基本準則，避免干擾損害中德關係健康穩定發展。

台國防部周五確認，德國兩艘軍艦當日上午起由北向南航經台海，期間台軍全程掌握台灣周邊海、空域動態，狀況正常。該部門周六公布解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，至當日早上6時的前24小時偵獲軍機21架次，其中17架次逾越台海中線進入台灣北部及西南空域，另有軍艦6艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動。