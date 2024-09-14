受賄非法持槍罪成　省公安廳前黨委委員囚7年

貴州省黔南州中級人民法院周四（12日）宣判，省公安廳前黨委委員、省紀委省監委派駐紀檢監察組前組長陳罡受賄、洗錢、非法持有槍枝、彈藥罪成，決定執行有期徒刑7年，罰款30萬元（人民幣，下同，約32萬港元），沒收犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，沒收非法持有的5支槍枝及732枚彈藥，由扣押機關依法處理。

黔南州中級人民法院經審理查明，陳罡利用擔任安順軍分區政治委員，貴州省工商行政管理局黨組成員、省紀委派駐紀檢組組長，省公安廳黨委委員、省紀委省監委派駐紀檢監察組組長等職務上的便利，以及利用職權或者地位形成的便利條件，為有關人員在案件處理、混凝土生產資質辦理、消防手續辦理等事項上提供幫助，非法收受財物共計142萬餘元（約156萬港元）。2020年4月至2022年5月，陳罡為掩飾、隱瞞50萬元（約54萬港元）受賄款的來源、性質，虛構向他人借、還款的轉帳事實，偽造借貸關係，轉移受賄資金。陳罡還違反槍枝、彈藥管理規定，非法持有槍枝5支、彈藥732發。

另外，山東省德州市中級人民法院周四開庭審理中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌受賄一案。市人民檢察院起訴指控，劉立憲於1998年至2022年利用擔任最高人民檢察院檢察技術局局長，中國華融資產管理公司黨委委員、紀委書記、副總裁，中國工商銀行股份有限公司黨委委員、紀委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、案件處理、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1,776萬餘元（約1,952港元）。劉立憲當庭表示認罪悔罪，案件擇期宣判。