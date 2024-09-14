中美禁毒合作獲重要進展　華稱基於相互尊重

國家禁毒辦、公安部禁毒局二級巡視員于海斌近日接受內地官媒訪問時表示，中美禁毒合作建基於相互尊重、管控分歧、互利合作的基礎上，若美方一邊無視中方的誠意和努力，一邊還在各領域遏制打壓中國，甚至侵犯中方底線，中方也不得不做出應有反應。

內地官媒周六（14日）報道，去年中美元首三藩市會晤後，兩國禁毒合作在多個方面取得重要進展。中美禁毒合作工作組今年1月30日在北京舉行首次會議，中國國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪亦在上半年先後3次與美國國土安全部部長馬約爾卡斯線下和線上會晤，雙方同意就禁毒和執法合作問題保持溝通。王小洪今年4月和6月在北京也分別與美國國務卿布林肯和白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔會面。中美禁毒合作工作組首次高官會議7月31日在美舉行，中美跨部門聯合禁毒代表團參加會議。

于海斌表示，前年8月針對時任美國眾議院議長佩洛西訪台，中方宣布包括暫停中美禁毒合作在內的8項反制措施，期間美國不斷就濫藥問題向中國政府施壓和甩鍋，甚至操弄將美國國內毒品危機國際化。美國司法部、財政部其後以涉芬太尼問題為由起訴、制裁中國31家企業、39名個人，去年9月發布年度《國際禁毒戰略報告》，將中國認定為所謂的主要毒品來源國，眾議院中國特設委員會今年年4月又誣稱中國政府補貼芬太尼企業出口退稅等。于海斌稱，這些抹黑攻擊純屬無中生有、混淆是非、顛倒黑白。