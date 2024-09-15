杭州男吃魚骾骨穿食道　手術開頸取出

內媒周五（13日）報道，浙江省杭州市的吳先生不久前到寧波市旅遊時，點了一份紅燜包頭魚，進食後感到魚骨骾在喉嚨，於是不斷喝水和吞飯希望緩解。他後來到附近醫院簡單檢查，未發現喉嚨有魚骨。直至返回杭州後，吳先生再到醫院檢查，才得知魚骨已穿出食道，恐刺破頸動脈危及生命。他最終要接受全身麻醉切開頸部，才取出魚骨。

吳先生從寧波回杭州後喉嚨一直疼痛，他於是先後到多間檢查，但從喉鏡到胃鏡均未發現魚骨，直至杭州市第一人民醫院耳鼻咽喉科主任滕堯樹為吳先生進行電腦掃描檢查，才發現一根兩頭尖的魚骨已從頸段食道穿出，緊鄰頸動脈，引起頸深部及食道周圍感染。

另一名來自杭州桐廬縣的唐先生，一個月前吃魚時同樣骾骨，經超聲波檢查發現魚骨已經游走到頸部肌肉，相信魚骨是從舌根穿出，卡在下頜位置，最終也需通過頸部切開手術才能取出魚骨。醫生指出，兩名患者骾魚骨後採取不正確處理方式，強調魚骨如果刺破食道，甚至刺破食道隔壁的主動脈可引發生命危險。他提醒民眾，遇上魚骨骾喉千萬不要嘗試強吞飯團等食物，以防魚骨卡得更深、刺傷甚至穿破喉嚨。