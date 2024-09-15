大陸男開橡皮艇偷渡台灣遭羈押禁見　海上漂流6天

大陸31歲王姓男子上周六（14日）從浙江省寧波市搭乘橡皮艇，試圖偷渡到台灣，並於當日清晨在後坑溪出海口約100米處，自行撥打國際救援電話求救，但因位置接近台灣因此由新北消防局接獲。台灣海巡人員和警方接報到場尋獲王男，後者上岸後第一句說話是「我很渴」，救護人員評估，認為王男有嚴重脫水現象，將其送院治療。

台媒周日（15日）報道，王男駕駛動力橡皮艇，歷經近6天航行後抵達林口海岸。王男報案求助電話長達7分鐘，自稱自己想「投奔自由」，從大陸偷渡到台灣。惟台方急救接線員一度以為王男開玩笑，多次要求對方報出具體地址，經過一連串確認後，對方利用地圖報出經緯度，並描述附近景象後，消防局才確認位置出動救人。值勤員依經驗判斷，應該就是在八里台北商港旁，鐵架則是一座風電公司製作好的海上風機基座。

當消防隊與海巡人員抵達現場，發現橡皮艇距離岸邊僅10米，身穿黑色雨衣褲、橘色救生背心和赤腳的王男，被救上岸後神情恍惚，被送往林口長庚醫院治療。有報道指，王男疑似因在大陸背負巨額債務，因此突發奇想決定到台灣展開新生活，遂從上周一（9日）起搭橡皮艇赴台。調查人員懷疑王男在台有人接應，或並非一人獨自駕船赴台。

王男隨後被移送新北地檢署複訊後，檢方認定其涉犯未經許可入境犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾結串通之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見裁准。外界質疑近期頻現大陸民眾偷渡到台灣的情況，台灣海委會主委管碧玲表示，此次偷渡事件海巡沒有人為疏失，凸顯的問題是台灣海防需要大幅提升的一環，除了情監偵系統與無人機系統要升級與部署，海防韌性也需提升。