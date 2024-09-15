長三角鐵路發送旅客342萬人　受颱風影響部分列車停運

內媒周日（15日）報道，中秋小長假首日長三角鐵路迎來客流高峰，受颱風影響，今明部分線路部分列車採取臨時停運。

周日是中秋小長假首日，內媒記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，長三角鐵路將迎來客流高峰。預計當日發送旅客342萬人次，同比增幅超24%。在上周六（14日），中國鐵路上海局集團有限公司發送旅客276.5萬人次，較2019年同期增長約17%。今年中秋小長假，長三角鐵路客流成分以中短途出行為主，短途客流主要集中在長三角各中心城市和旅游城市間，中途客流則主要集中在高鐵4小時行程範圍內，其中，廈門、濟南、鄭州、南昌、長沙、武漢等為客流重點方向。

據中央氣象台預計，今年第13號颱風「貝碧嘉」將於周一（16日）凌晨至上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸。為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，鐵路部門計劃對周日至周一途徑杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線等線路部分旅客列車，周一途徑杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等線路部分旅客列車，採取臨時停運措施。同時將密切關注台風路徑變化，根據風速雨量和災害影響程度等實際，適時採取停運、加開，以確保旅客安全出行需要。

鐵路部門提醒廣大旅客，受颱風影響，長三角多地有降雨，請隨身攜帶雨具；許多城市有兩個或兩個以上火車站，出行前務必看清票面訊息標注的乘車站名，勿因跑錯車站而耽誤行程；中秋小長假期間日均客流大，乘車當天適當提前出門，預留充足時間進站乘車；嚴格按規定攜帶隨身物品，做到文明出行。