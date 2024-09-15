菲9701海警船駛離　結束5個月非法滯留

美國「海軍新聞」上周六（14日）報道，船舶自動識別系統（AIS）數據顯示，今年4月起非法闖入並滯留中國仙賓礁海域的菲律賓海岸防衞隊9701船，已於上周六下午2時許駛離該地區並駛入蘇祿海。中國海警局新聞發言人劉德軍周日（15日）證實，菲9701號船於上述時間撤離仙賓礁潟湖，他正告菲方停止煽動炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。

報道指，在菲律賓海岸防衞隊9701船被發現駛離南海進入蘇祿海前，菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬來亞（Jonathan Malaya）曾揚言，將致力維持該船在在仙賓礁的存在，因菲方正在監測可能的填海造地活動。菲方暫時未就該船隻離開仙賓礁的行動發表任何聲明。

9701船自今年4月17日起擅自闖入仙賓礁海域，並長時間滯留和持續展開侵權活動，中方曾多次針對此事提出嚴正交涉。菲方還多次沖闖仙賓礁鄰近海域，危險接近中方海警船，甚至多次試圖向9701船運送補給，但均告失敗。

劉德軍指出，今年4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵害中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞區域和平穩定。期間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。他強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。