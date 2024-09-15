「香港月餅」產地在內地被轟虛假宣傳　廣州市監局介入

內地網紅「瘋狂小楊哥」近日直播帶貨推銷「香港美誠月餅」，近30天銷售額超過5,000萬元人民幣（約5,560萬港元）。惟有內媒報道，該款月餅在香港買不到，實際產地位於廣東省廣州市和佛山市。有網民質疑是虛假宣傳，廣東廣州市花都區市場監督管理局回應稱，已經關注到此情況，轄區市監所已經介入調查，後續調查後再公布。

網紅近日在直播間聲稱這款月餅是香港高端品牌，內餡有黑松露，由米芝蓮大師調製。惟有報道指，無法在香港網購平台搜獲相關品牌的月餅。更有網民表示，該產品在香港沒有實體店，也無法在當地購買到，有客戶想退貨，客服以「沒有說過香港生產」為由拒絕。

涉事網紅所屬公司註冊地為安徽合肥高新區，當地市監局的工作人員則以不便接受採訪回應。南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，根據目前公開資料，涉事銷售公司的行為已經涉嫌虛假宣傳和消費欺詐。如果涉事月餅在香港都沒有銷售，無論從哪個角度都不能叫作香港高端產品的。消費者可以主張向商家退一賠三，市場監管部門也理應介入調查。