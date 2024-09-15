樂山撐農民進城購房　每戶補貼5萬人民幣

內媒周日（15日）報道，為滿足居民剛性住房需求和多樣化改善型住房需求，四川省樂山市夾江縣發布深化城鄉融合促進房地產市場平穩健康發展5條措施，當中夾江縣農村居民家庭購房，每戶可獲補貼5萬元（人民幣，下同，約5.49萬港元）。

措施顯示，2024年9月15日至2025年3月14日，在此期間購買參與支持措施的新建商品住房並完成網簽備案的購房戶可享受相關政策。據悉，此次參與支持措施的樓盤為7個，房源總套數共計800套。

同時，支持二孩及多孩家庭購房，促進人口發展。凡符合國家計劃生育政策生育二孩及多孩家庭購房的（夫妻雙方至少有一方戶籍落戶在夾江縣），二孩家庭每戶補貼5萬元，多孩家庭每戶補貼8萬元（約8.79萬港元）。此外，凡夾江縣機關企事業單位職工（含退休人員）家庭購房的、2024年1月1日至2024年9月15日前在夾江縣新註冊企業的法定代表人和個體工商戶（正常經營並依法申報納稅）家庭購房的、每戶補貼5萬元。

政策也支持高層次人才購房，鼓勵人才留夾。在夾江縣機關企事業單位工作的碩士研究生、具有副高級專業技術職務任職資格人員、具有技師職業資格（職業技能等級）的高技能人才家庭購房的，每戶補貼10萬元（約10.9萬港元）；博士研究生、具有正高級專業技術職務任職資格人員、具有高級技師職業資格（職業技能等級）的高技能人才家庭購房的，每戶補貼15萬元（約16.4萬港元）。按照規定，支持措施不疊加使用、就高不就低。