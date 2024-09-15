黃昏戀微短劇興起　吸引大批中老年觀眾

內地近期流行各種主打「黃昏戀」的微短劇戲碼，走紅內地社交平台。其中有一部中老年愛情短劇上線後，吸引大批中老年觀眾，上線近10天，相關平台播放量超過4.8億人次觀看，平台話題量突破25億，充值額達2,300萬元（人民幣，下同，約2,553萬港元）。有分析指出，伴隨年輕人消費降級，中老年觀眾成為了網上微短劇的絕對消費主力。

微短劇是指單集時長從幾十秒到15分鐘左右、有着相對明確的主題和主線、較為連續和完整故事情節的網絡影視作品。近期興起的微短劇內容包括當司機的霸總愛上賣盒飯的阿姨，加上家長里短、狗血深情等劇情，吸引大批中老年族群。有數據顯示，目前中老年短劇穩定在短劇熱播排行榜上，基本每期排行都會有一兩部上榜。

內地市場調查機構艾瑞諮詢（iResearch）早前發布報告，指在2024年的微短劇市場中，40歲到59歲的用戶佔比高達37.3%，60歲以上的用戶佔12.1%，可見有一半以上的觀眾為中老年人。中老年人的消費能力更不容小覷，有報告顯示，抖音、快手等主要微短劇平台上，41歲以上用戶佔36.3%，51歲以上用戶佔18.9%，其中3成人每月線上消費逾2,000元（約2,220港元）。