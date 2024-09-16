房屋被佔住逾廿載　佔住方竟稱太舒服不想搬

內地女子朱女士近日因家中出現債務問題，今年初她想將母親名下一套位於浙江溫州瑞安市場橋鎮龜山村閑置了24年的房屋出售。詎料，她發現一對七旬老人已佔住該單位20多年。朱女士跟對方溝通近半年，兩名老人也不願意搬離。當地派出所一名工作人員回應，正在處理此事。

內媒周日（15日）報道，朱女士表示，這套房子一百多平方米，兩間兩層結構。1997年，兩名老人的大兒子黃某向朱女士的母親借款3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元），約定事後還款贖屋。惟房屋典當到期後，黃男仍未還款。朱母討債無果後提起訴訟，法院最終判罰黃男償還本金和利息5,000多元（約5,550港元）。惟黃男無力償還，法院決定將上述房屋抵押拍賣，但遲遲無法賣出，最後在2000年將房子過戶至朱母名下，用於抵債。

朱女士表示，涉事老人一家另有兩套房屋，其中一間是空置的自建房，另一間用於出租。兩名老人稱，他們不願意搬走，覺得自建房蚊子太多，住得不舒服。黃男亦曾表示，希望對方給予籌錢時間將房屋贖回，他們又想每月付房租，直到把房子買回。黃男直言，父母都超過70歲，想讓他們多活幾年，不接受搬走。惟朱女士則表示，可不要對方佔用居住期間的費用，要求盡快交還房屋，以便出售。