貝碧嘉吹襲致狂風暴雨　上海中心千噸阻尼器搖晃明顯

強颱風「貝碧嘉」周一（16日）在上海浦東臨港新城沿海登陸，多地遭遇狂風暴雨的畫面持續曝光。照片顯示，浦東滴水湖的雨勢猛烈，鏡頭前白茫茫一片，強風導致建築地盤外的工棚外牆被撕開，鋼板護欄被掀翻，路邊有大量樹木斷裂，也有紅路燈桿被「連根拔起」。

貝碧嘉登陸後，對首當其衝的浦東新區帶來狂風大雨，高度632米的全球第三高樓、中國第一高樓的上海中心大廈正位於黃浦江畔，在強風作用下，被稱為「慧眼」的阻尼器正「大擺幅」的晃動，維持大樓的平衡。資料顯示，該阻尼器單邊擺幅的極限是2米，可以削減強風下高層晃動。另有影片顯示，一名中年男子在街上被大風吹着向前走，手中的雨傘也被吹翻，大雨直接打在身上。

上海市防汛指揮部接獲災情直報51宗，超過一半已完成處置，其中樹木倒伏和折斷、水浸情況居多，共有76棵樹被吹斷；浦東新區公陳路與新泥路交叉口有廣告牌跌落。另外，周日（15日）傍晚在颱風登陸前，上海天空突然出現一片紅紫色。有報道指，晚霞正常顏色是偏紅色，但在颱風來臨前，大氣中的濕度增加，水氣含量增加，從而增強太陽光的散射效應，使晚霞的顏色更加鮮艷，就會出現上述紅得發紫的情況，也是暴風雨前的徵兆。