跨境車經皇崗口岸出境　搜出文物字畫及象牙製品

廣東省深圳市皇崗口岸近日有跨境客車被搜出字畫，經鑑定屬於國家禁止或限制出境的一般文物。同時，字畫的卷軸為象牙製品，同樣限制進出境。

當日，皇崗海關關員在皇崗口岸客運出境車道進行監管時，發現一輛跨境客車車尾箱內攜帶較多行李物品，遂將該車輛指引到行李查驗台進行檢查。經查驗，在該車車尾箱的一個白色塑膠袋內發現3幅疑似文物字畫。經廣東省文物鑑定站鑑定，其中2幅屬於國家禁止出境的一般文物，另1幅屬於國家限制出境的一般文物。同時，經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述字畫的6個卷軸均為現生象象牙製品。現生象屬於《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄所列物種，根據規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

另據中國海關周日（15日）通報，珠海市拱北海關所屬港珠澳大橋海關上周二（10日）查獲一起入境車輛藏匿舊手機案。當日傍晚6時許，海關關員巡查入境客車通道時，發現某粵澳兩地牌車司機神情異常。經機檢及人工查驗，海關關員在車頭底盤下改裝的暗格內，查獲舊手機104部。