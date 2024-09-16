相隔8月再舉行國防部工作會晤　美方關注中方於南海活動

中美兩國的國防官員周日（15日）在北京香山論壇期間舉行了第18輪中美國防部工作會晤，是兩國相隔8個月再次舉行會談。有美國國防部高級官員同日對記者表示，會上美方強調保持兩軍溝通暢通的重要性，以防止競爭演變為衝突。據指，會上雙方討論到台灣局勢、烏克蘭問題以及中菲南海衝突等議題。

美國國防部周日表示，這輪會晤由負責中國大陸、台灣與蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯，與中國中央軍委國際軍事合作辦公室官員共同主持。會上，美方對中方針對菲律賓於南海採取的行動特別關注。據上述美國國防部官員稱，美國將採取一切必要措施支持菲律賓。該名官員又指，大陸認為美國在台灣問題的立場出現轉變。反之，面對大陸近年來在台海和台灣周邊地區進行愈來愈多的脅迫或恐嚇或破壞穩定行為，美方也感到擔憂。

今年1月，蔡斯在美國五角大樓與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將舉行第17輪中美國防部工作會晤。隨後，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍5月借香格里拉對話在新加坡會晤。而在香山論壇舉行前，美國印太司令部司令、海軍上將帕帕羅亦與中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男上將進行視像通話。另美國國防部周日也證實，吳亞男將出席美國印太司令部下周在夏威夷舉行的一次防務會議。雖然美國積極進行美中兩軍外交活動，但上述美國國防部官員強調，這不代表美國對有關中國議題的處理方式發生了任何改變。