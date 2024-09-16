中秋慶祝活動多多　京彩燈會展逾200燈組

一年一度的中秋節又到了！內地迎來周日至周二（15至17日）3日連假，各地紛紛舉辦燈會等歡慶活動，讓市民感受中國傳統節日文化的魅力。北京園博園上周六（14日）開始，迎來歷年來規模最大的京彩燈會，以四川非物質文化遺產自貢彩燈為主題，展出超過200組彩燈。

京彩燈會焦點的鳳舞九天燈組令人驚艷，高達10米的鳳凰全身共4萬片手工製羽毛，頸部採用機械傳動技術，能向觀眾點頭示意。同在北京園博園舉行的盧溝曉月中秋系列文化活動，則有民樂表演與京彩燈會交融合鳴，讓遊人在彩燈輝映下，沉浸在古雅旋律。

部分地方復刻古人浪漫，重現古時遊人賞燈的繁華盛況，比如江蘇省南京秦淮河畔一如既往流光溢彩，當地千年古巷熙南里重現明清笪橋燈市。廣州文化公園舉行的中秋燈會的花燈，復刻古畫《上元燈彩圖》描繪的明朝中晚期花燈盛景。山東濟南市章丘區古城景區的中秋主題活動，顯示出獨屬東方美學的極致浪漫，除了有非遺打鐵花表演，更有魚燈巡遊，古風儀式感滿滿。

為了體現迎接傳統節日的儀式感，不但年輕人興起穿上新中式旗袍，也有大量民眾選擇到河南鄭州博物館等，感受傳統文化氣氛，還能欣賞國風巡遊、戲劇等演出。而在新疆烏魯木齊大巴扎步行街，更推出了直徑6米、高35厘米、重約2噸的巨型切糕月餅，在中秋假期間供民眾免費品嘗。