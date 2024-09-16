英美促維持台海現狀　華駐英使館強烈不滿

美國國務卿布林肯日前與英國外交大臣林德偉舉行英美戰略對話，上周六（14日）發表聯合聲明，反對任何單方面改變台海現狀的企圖，關切解放軍海軍在南海對菲律賓船隻行為危險和破壞區域穩定，特別關切中國支持俄羅斯國防工業基礎。中國駐英國使館發言人周一（16日）批評聯合聲明無端指摘，干幹涉中國內政，陸方強烈不滿、堅決反對。

中國駐英國使館發言人強調，台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，當前台海和平穩定的最大威脅是「台獨」分裂活動以及外部勢力的插手平預。中方堅定不移反對「台獨」勢力分裂活動，堅定不移反對任何外部勢力插手台灣問題。中方在南海擁有無可爭辯的領土主權和海洋權益，在本國管轄海域展開正常的巡航執法，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法。菲船隻擅自闖入相關海域，嚴重違反《南海各方行動宣言》，嚴重危害南海和平穩定。英美作為域外國家應該尊重事實，停止任何挑動對抗的言行。

發言人續指，至於烏克蘭問題，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中方堅決反對有關國家不斷散布所謂中國大陸支持俄羅斯國防工業的虛假資訊，敦促英美兩國停止拱火澆油、甩鍋推責。