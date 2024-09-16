廠商稱內地製香港月餅無違法　美誠月餅已下架

內地網紅「瘋狂小楊哥」近日在直播間售賣的「香港美誠月餅」，被爆在香港買不到，且產地並非香港。月餅的生產商周日（15日）對內媒表示，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」。而事件經連日發酵後，美誠月餅已從瘋狂小揚哥的直播間和短片平台下架。

美誠月餅品牌營運方為廣州市美誠食品有限公司，該品牌月餅生產商有兩個，一個是廣州市美誠食品科技有限公司（下稱廣州美誠），另一個是佛山市美誠食品有限公司（下稱佛山美誠）。廣州美誠人力資源部相關負責人周日向記者稱，公司2019年就在香港註冊了品牌。據了解，2019年，美誠集團正式在香港成立。2020年，該公司在內地建立佔地1萬平方米的第一生產基地；2023年，佛山市南海區、廣州市從化區兩大全新工廠落成投產。針對美誠月餅在香港是否有銷售，上述負責人稱，由於其非銷售崗位人員，不是特別清楚。

前兩年，美誠月餅因曾過度包裝問題被點名。2022年9月，江蘇省南京市市場監管部門發現，當地有超市售賣價值499元（人民幣，下同，約556港元）的「美誠安娜金樽月餅（1.68千克／盒）」，生產廠家為廣州美誠，該產品不符合「經營者銷售盒裝月餅，不得以任何形式搭售其他商品；也不得以禮盒等形式將月餅同其他產品混合銷售」的要求。另今年2月，佛山美誠被當地政府處罰5.5萬元（約6.1萬港元），具體依據的處罰條例內容，包括生產的產品含有致病性微生物、食品添加劑超標以及使用了超過保質期的原材料等。